İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balıkesir'de tarihî eser operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri 469 adet sikke ve silah ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri 469 adet sikke ve silah ele geçirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir şahsın ikametinde yapılan aramada 469 adet tarihî eser olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet şarjörlü av tüfeği ve 2 adet boş şarjör, 50 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait bir adet boş şarjör ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında tarihî eser kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.