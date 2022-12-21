İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balıkesir'de tarihi eser operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma tarafından kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma tarafından kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin aracında yapılan aramada, 2 adet Roma Dönemine ait mermer sütun ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.