Balıkesir'de tarihi resimli cami ilgi odağı oldu

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Şahinler Mahallesi'ndeki tarihi cami ilgi odağı haline geldi. İçindeki resimli süslemeleri ile dikkat çeken 128 yıllık cami çeşitli gazetelere haber olurken, çok sayıda televizyon ekibi de çekim yaptı.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta Şahinler Mahallesi'ndeki resimli tarihi cami ilgi odağı haline geldi. Yaz aylarında çok sayıda turistin ziyaret ettiği cami de bazı televizyon ekipleri de çekimler yaptı. Tarihi cami çok sayıda meraklının ilgi odağı haline geldi. Camiyi ziyaret eden vatandaşlar tanıtılmasını istedi. İstanbul'dan gelen emekli bankacı Mustafa Karabıyık, "Şahinler köyünü ziyaret ettik. Arkadaşlarla beraber köydeki resimli camiyi de ziyaret ettik. Şimdiye kadar birçok camiye gittim. Avrupa'da da gittim. Balkanlar'da da gittim. Doğuda da gittim. Dikkatimi çeken bazı şeyleri paylaşmak istedim. Camiye geldiğimizde caminin duvarlarında resimler dikkatimizi çekti. İslam sanatında çiçekler olur ama burada biraz ileriye kaçmış. Manzara resimleri olduğunu gördük. Dikkatimizi çekti. Bu cami 1895 yılında yapılmış. Geleneksel son dönem Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor. Ahşap mimarisi var. Güzel bir cami. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Camilerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bunları tanıtmamız gerekiyor" dedi.

Emekli öğretmen Nejat Tuna da, "Bu camiye benim ikinci gelişim. Geçen yıl da gelmiştik çok beğenmiştik, oğlumla arkadaşlarla beraber. Hayran kalmıştık. Bu sene tekrar ziyaret etmek nasip oldu. İnşallah, seneye daha bakımlı temiz olursa daha güzel olur. Bunu yaptıranlardan, onarımını yapan, temizliğini yapanlardan, herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

İnşaat ustası Kemal İşi ise, "Bugün köy gezintisine çıkmıştık arkadaşlarla. Camiyi gezdik. Bu camileri yaptıran ve yaşatan derneklere teşekkür ediyorum. Bu camiler tanıtılmalı. Turist çeker bu cami. İlgilenen arkadaşlara tavsiye ederim" dedi.