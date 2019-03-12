Balıkesir'de tarıma dayalı OSB kurulacak

Balıkesir'de kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Koyunculuk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları hakkında Vali Ersin Yazıcı'ya bilgi verildi.

Balıkesir, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile gelişecek. Vali Yazıcı, Tarıma Dayalı İhtisas Koyunculuk Organize Bölgesi ile ilgili başlangıcından bu güne yapılan işler, yer seçimi çalışmaları, mera tahsis amacı değişikliği çalışmalarının da son durumu ile ilgili bilgi alarak, fikir alışverişinde bulundu.

Yazıcı, "Balıkesir Türkiye'nin önemli tarım üretim merkezi"

Türkiye'nin önemli tarım üretim merkezlerinden Balıkesir'de kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Kurtuluş Candan, "Balıkesir'de tarım ve sanayiyi aynı anda geliştirmek adına hem de bu vesileyle yatırımcıyı tarıma teşvik etmek amacıyla eksikliğini gördüğümüz Tarıma Dayalı Koyunculuk Organize Sanayi Bölgesini ilimizde kurmak adına bazı projeler geliştirdik. Balıkesir'de hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulabilmesi için Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgeleri kurulması önem arz etmektedir" dedi.

Vali Ersin Yazıcı ise, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Balıkesir için önemli bir adım olduğunu valilik olarak gereken desteğin sağlanacağını belirterek, çalışmaların düzenli bir şekilde devam etmesi talimatı verdi. Tarıma Dayalı (Koyunculuk) Organize Sanayi Bölgesinin Balıkesir'in lokomotifi olacağını belirten Vali Yazıcı, bu tür projelerin Balıkesir'e ekonomik ve sosyal anlamda çok şey katacağını ifade etti.

Yazıcı, Balıkesir'de istihdamın artmasını ön planda tuttuk"

Balıkesir'in kalkınması, tanıtılması, istihdamın, gelir düzeyinin artırılması yönünde çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Bu toplantıda karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunduk. Her zaman ilimizin ve ilçelerimizin gelişmesini, değişmesini, istihdamın artmasını, ekonominin güçlenmesini ön planda tuttuk ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın ilçelerimize çok büyük değer katacağına olan inancım tamdır." dedi.