Balıkesir'de taş evler çok değerlendi

Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde eski taş evler yoğun ilgi görüyor. Eski evlerin fiyatlarının bir milyondan başladığını anlatan Emlak Danışmanı Doğan Adatepe, yüzlerce taş evin satıldığını söyledi.

Gömeç'te Karaağaç Mahallesinde yer alan eski taş evler yoğun ilgi gördü. Mahallede yüzlerce ev satılırken, son zamanlarda fiyatlarda tavan yaptı. Karaağaç'ın tercih edilen bir yerleşim yeri olduğunu anlatan Doğan Adatepe, “Son yıllarda eski taş evlere yoğun talep oldu. Böyle olunca fiyatlarda çok arttı. Şu anda bir milyonun altında ev yok. Yüzlerce ev de satıldı. Karaağaç ilgi gören bir yerleşim yeri” dedi.