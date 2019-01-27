Balıkesir'de taş yüklü tır devrildi

Balıkesir'in Havran ilçesinde taş yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ucuz atlatılan kazada, maddi hasar meydana gelirken, tırın kasasında bulunan taşlar yol kenarına döküldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza Balıkesir-Edremit karayolu üzeri Havran Küçükşapçı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. S.A. idaresindeki 10 H 0649 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, tırın kasasında bulunan taşlar yola döküldü. Trafiğin güvenlik güçleri tarafından alınan önlem sonrası aksamadığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.