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Balıkesir'de tefecilik operasyonu

Balıkesir’de tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen polis operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen polis operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalanma çalışması sürüyor.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde tefecilik yaptığı ileri sürülen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler şafak vakti 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şahısların ikametlerinde çok sayıda senet ve borçluların yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi. Evlere yapılan baskında E.Ş., G.E., E.K., V.A. ve Ş.A. yakalanırken, M.D. isimli şüphelinin ise yakalanma çalışmasına devam ediliyor.

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