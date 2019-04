Balıkesir'de teknolojiyle spor bir araya geldi

Balıkesir'de spor biliminin geleceği TUBİTAK 4007 Projesi Balıkesir Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da katıldığı proje açılışında spor dallarında teknolojinin kullanımı oluşturulan atölyelerde gösterildi.

Balıkesir Lisesi Öğretmeni Volkan Ali Bozdemir koordinatörlüğünde hazırlanan TÜBİTAK Projesi'nde bisiklet sporunda kullanılan teknolojiler, basketbolda teknoloji kullanımı, çipli toplar, engellilerde spor ekipmanları ve özel eğitim, masa tenisi antrenman robotları ve futbolda VAR Sistemi kullanımı gibi atölyeler kurularak, sporda teknolojinin kullanımı anlatıldı. Balıkesir Anadolu Lisesi'nin bahçesine kurulan sahada VAR sistemi uygulaması da gerçekleştirildi.

Yücel Yılmaz: "Biz de milli sporcular istiyoruz"

Projenin açılışında konuşan okul müdürü Fatih Gacanoğlu proje hakkında bilgiler verirken, BAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç da sporda teknoloji konusunda üniversitelerin önemine değindi. Açılış konuşmalarında daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz söz aldı. Yılmaz, “Asrın sporcumuzu Balıkesir'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Araçlar vardır, amaçlar vardır. Amaç; sağlıklı düşünebilmek, doğru karar alabilmek ve Allah'ın bize takdir ettiği ömrü sağlıklı bir şekilde geçirirken isabetli kararlarla yaşamak. Bilimle sağlığı birleştirdiğiniz zaman hem her zaman dingin, akıllı karar verebiliyorsunuz aynı zamanda da bilimsel olarak yapılan çalışmaları daha sağlıklı olmasını sağlıyorsunuz. Amacımız performans sporcularının daha büyük bir ivmeyi geçebilmesiyse bu aslında biraz daha ayrı bir bilim. Ama sağlıklı yaşamak için bilimi kullanıyorsak bu apayrı bir olay. Burada yapılacak çalışmaların size birçok bakış açısı sağlayacağından eminim. Ama sizlerle yarın bu işlerle uğraşırken süreç içerisinde araçlarla amaçları karıştırmamanızı sağlıklı insan her zaman topluma faydalı insandır. Sağlıklı her zaman yüklenici, toplumun değerlerini bir yerden bir yere götüren insandır. Bilimi ancak sağlıklıysanız, sağlıklı düşünebiliyorsanız gerçekleştirebilirsiniz. Ben size işin sosyolojik kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Toplumumuzda özellikle gençler hani yaşlıların söylediği bir laf var. Yaşlılar yapabilse gençler bilebilse dediği bir denge var. O yüzden ak saçlıları aranızda bulundurun. Dünyanın en pahalı tecrübesi yaşanılarak edinilen tecrübedir. Yani bilgi nedir, size başkalarının önceden deneylerle aktardığı tecrübe bütününe biz bilgi diyoruz. Bilim de bunun nasıl olduğunun tam açıklamasıdır. Spor geleneksel olarak yapıldığında bedeninizi hareket ettiriyorsunuz, bedeninizi hareket ettirdikten sonra ortaya çıkan enerji sizin daha sağlıklı olmanızı sağlıyor. İki tip yarışmalar var. Mesela üniversite sınavı bir sıralama yarışıdır. Yani sizin ne kadar çok bildiğiniz değil diğerlerine göre nerede olacağını göreceğiniz bir sınavdır. Ama bir başarı sınavları var. 70'i geçtiğiniz zaman o işi biliyorsunuz anlamına geliyor. Burada bir sıralama yok. Bilme düzeyinizi gösteriyorlar. Spor da herkesin en asgari şekilde kendi bedenini nasıl uzun süre koruyabileceğini, bir sobada ne kadar çok odun yakarsanız o soba o kadar kurum tutar. Yani beslenme alışkanlarınızı ve temizleme alışkanlıklarınızı o damarları, o hareket kabiliyetini tamamen bildiğiniz zaman bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar size çok fayda sağlar. İkincisi bir de biz milli sporcular istiyoruz” diye konuştu.

"Balıkesir olarak genimizde basketbol ve güreş sporları var"

Yücel Yılmaz iki spor dalının Balıkesir'de genleri olduğunu hatırlatarak, “Balıkesir olarak genimizde 2 spor var. Basketbol ve güreş. Bu iki sporda da başarılı olmak için Karesi Belediye Başkanı iken özel çaba sarf ettik. Allah'a hamd olsun. Her ikisinde de bayrağı yavaş yavaş göklere kaldırıp İstiklal Marşı okutmaya başladık. Öğrenciler BENGİ Projesi ile her okulun altında olimpiyatlara hazırlanır gibi çocuklar yetişiyor. Gençler ikisinden de uzak durmayın. Spor yapmak çok önemlidir. Spor yapan, müsabaka yapan insan tartışmaz, küsmez, agresif olmaz. Ben spor yapmamış siyasilerle siyaset yapmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü küsüyorlar, yenilmeyi bilmiyorlar. Yenildikten sonra bunun normal olduğunu bilmiyorlar. İşi hayat memat meselesi yapıyorlar. Yıllarca boks yaptım. Burnuna yumruk atan adamla oturup aynı masada yemek yemek ayrı bir meziyettir. O anda sopa yediğini unutuyorsun, yandaki rakibine bakıyorsun çünkü bir sonraki maç onunla” ifadelerini kullandı.

Hamza Yerlikaya: "Yasemin Adar'ı tebrik ederim"

Proje açılışına katılmak için Balıkesir'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da konuşmasına dördüncü kez Avrupa şampiyonu olan Balıkesirli güreşçi Yasemin Adar'ı tebrik ederek başladı. Yerlikaya, “Malumunuz Balıkesir'in yetiştirdiği, Balıkesir'in mayası, hamuruyla yoğurulmuş kızımız Yasemin Adar Romanya'da dördüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. Balıkesir'imizin öz evladı, öz değeri kızımızı tebrik ediyoruz. Kızımızı inşallah önümüzdeki olimpiyatlarında, 400 gün sonra bütün sporun zirvesi olan olimpiyatlarda altın madalyayı almak, milletimize tekrar İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı da göndere çektirmek duygusunu yaşatır temennisiyle kızımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Teknolojinin her alanda önem kazandığı günlerde spordaki gelişmelerin yaşandığını kaydeden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Bugün bir vesileyle bir aradayız. Teknoloji ve spor, sağlık ve spor, bilim ve spor. Birbirinden ayrılamayan bir hançer, bir konu üzerine buradayız. Ben burada emeği geçen başta valimize, okul müdürümüze ve sizlere emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Malum spor, sporun topluma, millete, vatandaşa ne kattığını önce iyi anlamak lazım. Birincisi, vatandaşlık duygusunu geliştirir. İkincisi liderlik duygusunu geliştirir. Üçüncüsü kardeşlik duygusunu, dördüncü bir arada, beraber, farklı farklı din, dil, ırk fark etmeksizin bir arada olmayı geliştirir. Et ve tırnak gibi birbiriyle, beraberce mücadele etmeyi geliştirir. Malum takım sporlarımız var. Bu sadece futbol, hentbol, voleybol diyelim, mücadele edenler sizce aynı dilden mi, aynı dinden mi? Ama hedef sportif başarı için tek. Farklı farklı görüşleri bir arada toplayarak mücadele etme duygusunu geliştiren tek şey spordur. Spor olmuşken ilimi ve bilimi dışında tutabilir misiniz? Teknolojiyi dışında tutabilir misiniz? Kas kütlesini, anatomisini, psikolojisini neyle bir araya getireceğiz? Bilim ve teknolojiyle. Onun için bugünkü yapılan bu birliktelik çok kıymetli" diye konuştu.

"Spor herkes içindir"

Gençleri sporla kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler Hamza Yerlikaya, "Sevgili gençler; ne diyor Cumhurbaşkanımız; hedef 2023, 2051 ve 2071 vizyonu çiziyor. Bu vizyonu kime çiziyor? Burada, bu salonda bulunan gençlere çiziyor. Ne diyor: 'Türkiye bundan sonra kısa vadeli hesaplarla yoluna yürümeyecek. Bu gençler gelişecek ve 2051'in, 2071'in mimari olacaklar ve o gençler Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine taşıyacaklar' Onun için biz her dönem olduğu gibi bu dönemde gençlerimizi her alanda destekliyoruz. Biz illerimizde artık spor şehri yapmak istiyoruz. İllerimizi sporla birleşmiş şehirler yapmak istiyoruz. Kötü alışkanlıklardan, kötü huylardan, farklı davranışlardan öte, çocuklarımızı sporla hemhal etmek istiyoruz. Sadece bunu gençler için düşünmüyoruz. Şimdiki yeni projemizde şudur; illerimizde salon, saha alanlarımızı tamamladık ve yapmaya devam ediyoruz. Biz de diyoruz ki; artık bu ihtiyacımızı görün. Ne yapalım? Mahallelerimize semt sahaları yapalım. Gençlerimiz, çocuklarımız orada spor yapabilsin, alan bulabilsin. Belirli yaş üstündeki vatandaşlarımız da orada yürüyebilsin. Spor demek sadece belirli yaş grubunda çocukların yapabileceği bir şey değildir. Herkesin ortak paydası ve yapabileceği bir alandır. Bu alanı her şekilde dolduralım diyoruz. Hedefimiz de bu yöndedir" diye konuştu.

Vali Yazıcı: “Tüm ilçelerimizde sporu destekliyoruz”

Proje açılışının son konuşmasını gerçekleştiren Vali Ersin Yazıcı da Balıkesir'deki sportif faaliyetlere değindi. Vali Yazıcı, "Bu şehirde tüm kurum ve kuruluşlarla ama özellikle Milli Eğitim ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi işbirliğinde çocuklarımıza spor yaptırmak, eğitmek, geliştirmek için hep birlikte hareket ediyoruz. Tabi ki bu birlikteliği başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyeleri de destekliyoruz. Bugüne kadar gelmiş olduğumu noktada kendimizi bir şeyler yapmış kabul ediyoruz. Özellikle spor alanında çocuklarımızın keşfedilmesi adına, yetenekli sporcularımızın tespit edilmesi adına ilk ve ortaokulların büyük bir bölümünde özellikle sporla buluşma imkanı olmayan çocuklarımızı orta gelir grubu ve alt gelir grubunun yoğun olduğu bölgelerde okullarımızda spor salonları oluşturarak yada oradaki çocuklarımızı spor tesislerine taşıyarak tamamına spor yaptırma gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Bilek güreşi şampiyonuyla maç

Açılış konuşmalarının ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve beraberindekiler VAR Sistemini inceleyerek kurulan atölye çalışmalarını gezdi. Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya atölyelerde çipli topla basketbol atışı yaparken, masa tenisi antrenman robotuyla da masa tenisi oynadı. Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Balıkesir Gençlik Spor Kulübü Sporcusu ve Bilek Güreşi Avrupa İkincisi Didem Çelik ile bilek güreşi yaptı. Hamza Yerlikaya, Didem Çelik'e bilek güreşindeki teknikleri bildiğini yaptığı güreşle gösterdi.