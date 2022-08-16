Balıkesir'de Temmuz ayında 2 bin 224 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Temmuz ayında 2 bin 224 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Temmuz ayında 2 bin 224 adet konut satıldı. Türkiye genelinde 93 bin 902 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan bilgilere göre, Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Temmuz ayında 2 bin 224 konut satıldı.

TÜİK' ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 satışı oldu. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 868 konut satışı ve yüzde 15,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 4 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 31 konut Hakkari ile Ardahan, 49 konut ile Şırnak oldu.