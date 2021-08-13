Balıkesir'de Temmuz ayında 2 bin 621 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Temmuz ayında bir önceki aya göre azalış göstererek, 2 bin 621 konut satıldı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu.

TÜİK' den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de Temmuz ayında konut satışları 2021 Haziran ayına göre azalarak 2 bin 621 konut satılırken, Çanakkale'de de Haziran ayına göre azalarak göstererek 867 konut satıldığı açıklandı.