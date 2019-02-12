Balıkesir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Balıkesir'in Bandırma, Gönen ve Burhaniye ilçelerinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bandırma ve Gönen'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK Terör Örgütü'nün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı iddia edilen Bandırma Ayyıldız mahallesinde K.K. ve M.G., Paşakent mahallesinde L.İ. ile Paşakonak mahallesinde Y.D. isimli 4 şüpheli ile Gönen ilçesinde S.K. isimli bir şüpheli ve Burhaniye Cumhuriyet mahallesinde A.F. ve N.Ç. ile Kocacami mahallesinde M.R.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, adlî makamlarca basım, dağıtım ve satışının yasaklanmasına, toplatılmasına ve el konulmasına karar verilen 2 adet dergi ve 2 adet kitap ile bir adet dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan arama sırasında ele geçirilen 9 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 6 adet Hard disk, 5 adet hafıza kartı, 4 adet dizüstü bilgisayar, bir adet tablet bilgisayar ve 4 adet CD'ye incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Bu olaylarla ilgili K.K., M.G., L.İ., Y.D., A.F., N.Ç. ve S.K. isimli şüphelilerin gözaltına alındıkları öğrenildi.