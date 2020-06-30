İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de terör örgütü operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, terör örgütlerine finansal kaynak sağladıkları tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı .


Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığınca DEAŞ, HTS ve EL-KAİDE Terör Örgütlerine finansal kaynak sağladıkları tespit edilen 25 şahsa yönelik Balıkesir merkezli İzmir, Bursa ve Manisa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 24 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli ise aranıyor. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir çok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.