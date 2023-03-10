Balıkesir'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Kursuna kadın ilgisi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) 9.Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu ilgi görürken, 80 kursiyerin 66'sı kadınlardan oluştu. Kursiyerler salondaki derslere katılırken, sahada da uygulama yaptı.

Burhaniye'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) çeşitli kurslar düzenlenirken, 9'uncu Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu da başladı. 257 kişinin başvuruda bulunduğu kursa 80 kişi kabul edildi. 80 kursiyerin 66'sı da kadınlardan oluştu. Yurdun 25 ilinden gelen, 48 değişik meslek grubundan vatandaşlar salonlarda ders görürken, dün de sahada düzenlenen eğitime katıldı. Kurs 15 gün devam edecek. Kursiyerlere BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu ve Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Binbir ile Zakir Kuleli tarafından toprak tahlili, tarım alet ve makineleri ile çelikten fidan üretimi konularında bilgiler verildi. Anlatılanları can kulağı ile dinleyen kursiyerler eğitmenlere teşekkür etti.

İzmir Şirince'den geldiğini anlatan gastronom Doğa Acar, "Bir haftadır Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursundayız. Burada çok büyük bir sahamız var. Burada uygulamalı olarak bir sürü öğrenim görüyoruz. Çok mutluyum. Teşekkür ederiz herkese. Çok güzel insanlar gerçekten. Gönülden bizlere çok şey aktarıyorlar. Hepsine minnettarım" dedi.

Ankara'dan gelen peyzaj mimarı Merve Başak da, "Burada, kısmen Köy Enstitüsü modeli benimsendiği için açıkçası bizim için çok değerli bir eğitim süreci oldu ve olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bütün hocalarımıza ve gönüllü olarak bu işe emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çiftçi İrem Karabulut ise, "Biz, katma değeri olan ve ülkemizde üretim açığı olan ürünleri tercih ettik. Toplamda 14 dönüm yerimiz de üretim yapıyorum. Bu kursa katılma sebebim. Buradaki değerli hocalarımızın ve diğer üretici katılımcıların bilgilerini harmanlayarak yaptığımız üretimi daha da artırmak ve bilinçli şekilde yapmaktır" dedi.

BAÇEM görevlisi Ziraat Teknikeri Elif Budak da, "80 kişilik kontenjanımız var. 80 kişinin 66 tanesi kadın. Kadın girişimcilerin de bu işi yapmak istemesi bizi BAÇEM olarak çok mutlu ediyor. Sabahtan uygulamalı derslerimiz için eğitimlerimizi tamamladık. Öğleden sonra da sahaya çıktık. Burada toprak analizlerimizi yaptık. Toprak analizleri nasıl alınır, alet ve makinelerimizi nasıl kullanıyoruz, hangisi ne işe yarıyor bunları öğrendik. Çelikleme uygulamasını yaptık. Burada olmaktan çok mutluyuz. Girişimcilerin içinde bankacıdan doktora kadar çeşit meslek sahipleri var. Bu işi yapmak için buraya gelen eğitim alan insanları görmekten çok mutluyuz" dedi.