Balıkesir'de TIMSS uygulaması 4 okulda yapılacak

TIMSS uygulaması yapılacak pilot illerden olan Balıkesir'de Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Vedat Kuşgözoğlu Balıkesir'de uygulama okulunda incelemelerde bulundu.

Nisan 2019'da TIMSS uygulamasının ilimizde gerçekleştirileceği pilot okullardan biri olan Altıeylül Özel İz Koleji Selma Caner Ortaokulunu İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik ve Balıkesir Ölçme ve Değerlendirme Merkezi öğretmenleri ile ziyaret eden Daire Başkanı Kuşgözoğlu, TIMSS hazırlık sürecini inceleyerek öğrenciler ile sohbet etti.

Kuşgözoğlu: “Balıkesir bu sürece çok iyi hazırlanmış”

Başkan Kuşgözoğlu yaptığı açıklamada, “Öğrenci başarılarını, dünyadaki en büyük ve en kapsamlı değerlendirme çalışması olan TIMSS; 5. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. 4 yılda bir yapılmakta, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu IEA tarafından yürütülmektedir. Dünyada ilk olarak 1994-1995 yıllarında gerçekleştirilen TIMSS, Türkiye'de 1999, 2007, 2011 ve 2015 yıllarında uygulanmıştır. Nisan 2019'da beşincisi uygulanacak TIMSS'e Balıkesir'de 4 okulun 7 şubesi ve 133 öğrencimiz katılacak. Ayvalık Ali Çetinkaya Ortaokulu, Altıeylül Şehit Ömer Faruk Bol İmam Hatip Ortaokulu, Altıeylül Özel İz Koleji Selma Caner Ortaokulu ve Bandırma İmam Hatip Ortaokulu TIMSS uygulamasının Balıkesir'de gerçekleştirileceği pilot okullardır. Balıkesir'in bu sürece çok iyi hazırlanmış olduğunu gördüm. Sürece olan değerli katkıları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız'a ve onun şahsında değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.