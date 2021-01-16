İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de tır kaydı, karayolu 2 saat kapandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, kayan tır Edremit-Balıkesir karayolunun 2 saat kapanmasına neden oldu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, kayan tır Edremit-Balıkesir karayolunun 2 saat kapanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Şapçı rampaları Hamasçakılı mevkisinde S.Ç. idaresindeki 34 BY 8629 plakalı tır, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak kaydı. Tırın kayması sonucu Balıkesir istikametine giden karayolu kapandı. Balıkesir Büyükşehir Havran İtfaiyesi ile Edremit Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri de tırı çekmek ve yolu kısa sürede ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Şoförün yara almadan kurtulduğu kaza ile ilgili araştırmanın ise sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.