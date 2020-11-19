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Balıkesir'de tır kazası: 1 ölü

Balıkesir-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki kamyona bir tır arkadan çarptı.

Kazada kamyonun şoförü Mustafa Güvendiren olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay Balıkesir-İzmir karayolunun Pamukçu mevkiinde meydana geldi. Mustafa Güvendiren yönetimindeki 16 AIV 258 plakalı kamyona arkadan gelen plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen tır çarpması sonucu meydana geldi. Kazanın haber verilmesi üzerine Pamukçu mevkiine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 112 Acil Servis ekipleri kamyonun sürücü bölgesinden Mustafa Güvendiren'in cansız bedenini çıkardı. Kaza yapan tırın durmadan olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Trafik kazası ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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