İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balıkesir'de tır şarampole uçtu: 1 ölü

Balıkesir’de Susurluk-İzmir karayolunun Şamlı kavşağında meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan tırın şoförü hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Susurluk-İzmir karayolunun Şamlı kavşağında meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan tırın şoförü hayatını kaybetti.


Susurluk yönünden Balıkesir istikametine gelen S.D. yönetimindeki 34 ETS 831 plakalı tır, Şamlı yol kavşağında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Karesi ve Merkez ekipleri ve 112 Sağlık ekibi devrilen tırın içinden şoför S.D.'nin cansız bedenine ulaştılar. Tek taraflı kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.