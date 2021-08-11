Balıkesir'de tırın dorsesi alev alev yandı

Balıkesir'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Olay, Balıkesir-Bursa karayolu Değirmen Boğazı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Telli idaresinde bulunan 42 AIF 690 plakalı tır ve 42 AHD 178 plakalı split klima yüklü tır dorsesinde meydana geldi. Yangına önce yolda seyir halinde bulunan sürücüler yangın tüpleri ile müdahale ederken, sürücü Mehmet Telli tırı dorseden ayırdı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti ve dorse yangını söndürüldü. Yangın esnasında yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi ve yolu temizlemesinden sonra yol trafiğe açıldı.