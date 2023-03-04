Balıkesir'de tırla ile otomobil çarpıştı, sıkışan sürücüsüyü itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tırla çarpışan otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale - İzmir karayolu Burhaniye şehirlerarası otobüs terminali kavşağında O Ş.'nin kullandığı 42 DMC 85 plakalı TIR ile İ. K. yönetimindeki 10 YS 187 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrasında olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü K, ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.