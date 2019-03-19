Balıkesir'de toplu taşımada Balkart+Para sistemi uygulamaya geçti

Taksi dolmuş ve minibüs esnafıyla vatandaşları sık sık karşı karşıya getiren BALKART uygulamasına esneklik getirildi. Bundan sonra toplu taşıma araçlarında para da geçerli olacak. Şoför esnafına bu müjdeyi düzenlenen imza töreniyle Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz verdi. BALKART+para uygulamasını içeren protokolü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin tarafından imza altına alındı. Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz da imzaya şahitlik etti.

Büyükşehir yasası ilk şoför esnafını vurdu

Düzenlenen imza töreni öncesinde şoför esnafına projeleri hakkında bilgiler veren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz,”Büyükşehir Yasası ilk şoför esnafımıza vurdu. Yani ne kaymakama, ne bakkala ne ayakkabıcıya vurdu. İlk büyükşehir yasası şoför esnafımıza vurdu. Bunu tolere edecek, günü kurtaracak planlar, günü kurtardıktan sonra da büyük resmi sizin seçtiğiniz arkadaşlarla beraber kazan-kazan bir proje olması lazım. Yani sizi anlamayan memurlarla çalışma gibi bir ihtimalim yok. Biz kanunları değiştirebilecek güçteyiz. Yaşanan sorunları AK Parti milletvekillerimizle beraber bakanın yanına giderek çözüm önerilerini sunuyoruz ve daha önceki uygulamaları anlatıyoruz ve kanunda değişikliği sağlıyoruz. Yani hiçbir kanun bizim zorunluluğumuz değil. Hepsini değiştirebiliriz. Kanun toplumun bütününün hukukunu korumak için yapılan şeylerdir. Ama empati kurarak doğru işleri yapmamız lazım. Burada ufkumuz açık olması lazım. Biz burada mesafe alacağımıza inanıyoruz. Sizin anlık sorunlarınız var. Bu sorunlarla ilgili biz adaylığım kesinleştiğinden beri dinledik. Çözüm önerilerini dikkate aldık ve gerekli birimlerle görüştük . Bunlar arasında hemen uygulayacaklarımız ve seçildikten ilk 100 gün sonra uygulayacağımız projeler var” diye konuştu.

Şoför esnafımızın sorunlarını çözüyoruz

Büyükşehir Belediyesi tarafından hemen ve seçimin ardından hayata geçirilecek projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Yücel Yılmaz, “Ticari taksicilerimiz bundan sonra artık büyükşehire hem yazıhane hem de işgaliye parası ödemeyecek. İşgaliyelerin kaldırılması talimatı verdim. Ayrıca yazıhanesi olmayan taksici kardeşlerimin yazıhane sorunu da çözeceğim. Ayrıca geçen ay UKOME'den aldığımız karar doğrultusunda ticari taksi yaş sınırını 8 yaştan 10 yaşa çıkardık. Toplu taşıma ve Ticarit Taksi Yönetmeliğindeki SRC Yeterlilik belgesinde değişiklik yaptık. Bunu neden yaptık? 65 yaş üzeri benim esnafım kendi aracını kendileri kullanabilecekler. J plakalı şoför kardeşlerim, kamyonetlerin şehir merkezinde ve ilçelerde yer sorunları vardı. Ekiplerimiz ile yerlerin tespitini yaptık, bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Nisan ayı UKOME'sinde Allah bize bu görevi nasip ederse, hepsinin durak yerlerini veriyoruz. S Plakalı şoför kardeşlerim dört gün önce sizlerle bir araya geldik, bizden talepleriniz oldu. Kesinlikle Yücel Yılmaz yönetimindeki Büyükşehir'de S plakalılar kiraya çıkmayacak. İhtiyaç duyulması halinde ortak fiyat üzerinden anlaşılıp, satış ihalesine çıkılacak. Bunun sözünü burada veriyorum. Köy minibüsleri, Ayşebacı minibüsleri, Bandırma Ulaşım A.Ş'li kardeşlerim içiniz rahat olsun. Biz kandırıldık, aldatıldık duygusuna kapılmayın. Ben işadamıyım, hepiniz bana emanetsiniz. Allah nasip ederse ilk 100 gün içinde her şeyin değiştiğini göreceksiniz. Siz kazanacak, şehrimiz kazanacak. Toplu Taşıma Esnafı olarak 5 yıldır yaşadıklarınızın farkındayım. 8'inci madde diye tabir edilen, vatandaşlarımız ve şoför esnafımızın karşı karşıya geldiği Balkart+para sistemini bugünden itibaren hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Düzenlenen imza töreninde Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin Yücel Yılmaz ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Şoför esnafı ise uygulamaya konan değişiklikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.