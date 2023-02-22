Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç 545 bin oldu

Balıkesir'de Ocak 2023 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 545 bin 252 oldu. Türkiye'de Ocak ayında 160 bin 162 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 545 bin 252 oldu. Türkiye'de Ocak ayında 160 bin 162 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı öğrenildi. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,8'i otomobil, yüzde 25,3'ü motosiklet, yüzde 15,5'i kamyonet, yüzde 3,9'u traktör, yüzde 3,2'si kamyon, yüzde 0,3'ü otobüs, yüzde 0,8'i minibüs ve yüzde 0,2'ini özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.