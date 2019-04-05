Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 2.5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Balıkesir'de Şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısının yüzde 2,5 oranında artış gösterdiği bildirildi.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Balıkesir'de Şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0.1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,5 oranında artış gösterdi. Şubat ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 478 bin 744 adet taşıtın yüzde 43.5'ini otomobil, yüzde 1.3'ünü minibüs, yüzde 0.7'sini otobüs, yüzde 14.3'ünü kamyonet, yüzde 2.6'sını kamyon, yüzde 24'ünü motosiklet, yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13.3'ünü ise traktör oluşturmaktadır. Açıklanan rakamlara göre Balıkesir'de 208 bin 437 otomobil, 114 bin 811 motosiklet, 68 bin 304 kamyonet, 63 bin 831 traktör, 12 bin 406 kamyon, 6 bin 325 minibüs, 68 bin 304 kamyonet, 3 bin 576 otobüs ve bin 54 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Balıkesir il genelinde Şubat ayı içerisinde 8 bin 636 taşıt el değiştirirken, Balıkesir Türkiye'de en fazla traktöre sahip iller arasında 5. sırada yer alıyor.