Balıkesir'de trafik havadan denetlendi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Trafik Timleri" İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya konulan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında trafiğin yoğun olduğu saatlerde Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı (D-555 ve D-240 ) Devlet Yollarında oluşturulan uygulama noktalarında "Havadan Helikopter Destekli eş zamanlı Trafik Denetimi" faaliyeti icra ettiler. 2 saat süren denetimde havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan kontrollerde; 296 araç denetlenirken, 12 araca 2 bin 352 TL. İdari para cezası kesilmiş, 3 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri uygulamanın amacının; sağ şeritte uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, makas atma, hatalı sollama ve yakın takip gibi trafik suçlarının önlenebilmesi amacıyla yapıldığını ve "Havadan Helikopter Destekli Trafik Denetimi" uygulamasından olumlu sonuçlar alındığı, önümüzdeki dönemde havadan trafik denetimi uygulamalarının devam edeceği yapılan kontrollerde amacın insan kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek olduğu açıkladı.