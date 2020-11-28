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Balıkesir'de trafik havadan denetlendi

Balıkesir’de jandarma trafik timleri araç yoğunluğunun yaşandığı Balıkesir-Sındırgı karayolunda araçları helikopter ile havadan denetledi.

Balıkesir'de jandarma trafik timleri araç yoğunluğunun yaşandığı Balıkesir-Sındırgı karayolunda araçları helikopter ile havadan denetledi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından, trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı (D555-09) Devlet Karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında “Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi” faaliyeti icra edildi.


Jandarma Trafik Timleri helikopter desteği ile yapılan kontrollerde; 325 araç denetlenirken, 16 araca 2 bin 136 TL idari para cezası uygulandı ve çeşitli suçlardan arama kaydı olan 1 şahıs yakalandı.

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