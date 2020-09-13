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Balıkesir'de trafik helikopterle havadan denetlendi

Balıkesir’de jandarma trafik timleri trafiğin yoğun olduğu karayollarında helikopter ile denetim yaptılar.

Balıkesir'de jandarma trafik timleri trafiğin yoğun olduğu karayollarında helikopter ile denetim yaptılar. Ekipler kural ihlali yapan 8 araca 2 bin 106 TL idari para cezası uyguladılar.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Kepsut-Dursunbey (D-230-03) Devlet Karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında “Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi” faaliyeti icra ettiler. Vatandaşların güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için denetim gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile yapılan kontrollerde; 235 araç denetlendi, 8 araca 2 bin 106 TL idari para cezası uygulanırken 2 araç trafikten men edildi.

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