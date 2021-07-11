Balıkesir'de trafik ışıkları aşıya teşvik ediyor

Pandemi süreci ile birlikte bir çok projeye imza artan Dursunbey Belediyesi, daha önce Maske-Mesafe-Temizlik olarak yazılan trafik ışıklarını bu kez aşı markalarının isimleri ile donattı.

Lambalara Biontech, Sinovac ve Turkovac yazan belediye, hala aşı olmayan vatandaşları teşvik etmeyi amaçlıyor. Balıkesir'de aşılama oranının oldukça altında olan Dursunbey'de hayata geçirilen bu uygulama beğeni de topladı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde oldukça beğeni topladı.