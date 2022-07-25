Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muharrem T. (50) idaresindeki 10 AGG 284 plakalı otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Kepekler Mahallesi kavşağında, İsmail A.'nın kullandığı 63 TH 499 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, Muharrem T. olay yerinde hayatını kaybetti, Hande A. (32) yaralandı. Hande A. 112 ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.