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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Balya ilçesinde bulunan bir maden ocağının vardiya değişiminde trafik kazası meydana geldi.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Balya ilçesinde bulunan bir maden ocağının vardiya değişiminde trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı.



Balıkesir'in Balya ilçesinde bir madende vardiya değişimi saatinde işçileri taşıyan minibüse kamyon çarptı. Maden ocağının içinde meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı. Yaralıların içinde durumu ağır olan Erdal Akbaş hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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