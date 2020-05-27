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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir Bigadiç ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ölürken 2 kişide yaralandı.


Bigadiç ilçesinin Sındırgı karayolunun Karayokuş Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında Süleyman D. idaresindeki otomobil ile 17 LP 057 plakalı araç ile Mehmet B. yönetimindeki 10 UF 596 plakalı araç kazaya karıştı. Kaza esnasında araç sürücüleri Süleyman D., Mehmet B. ve Güllü Duman yaralı olarak 112 ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 17 LP 057 plakalı araçtan yaralı olarak çıkan 55 yaşındaki Güllü Duman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trafik kazasında yaralanan Süleyman Duran ve Mehmet Birgül'ün tedavilerinin devam ettiği ve kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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