Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bigadiç-Sındırgı Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sındırgı ilçesine giden Şaban Deniz idaresindeki 10 AAR 963 plakalı araç, şerit değiştirdiği sırada Mehmet Akkurt'un kullandığı 45 ABD 729 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada 45 ABD 729 plakalı araçta bulunan Selcan Akkurt (54) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan sürücü Mehmet Akkurt ile Cesur Akkurt (52), Ayşegül İnkaya Akkurt (24), Mehmet Akkurt (29) ve Elfin Ada Akkurt (3) ağır yaralandı. Ambulansla Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk tedavilerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.