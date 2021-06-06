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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir’in Karesi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Karesi ilçesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi'nde 49 yaşındaki Ramazan D.'nin kullandığı 10 AAT 769 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Otomobil önce kaldırıma ardından ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonrasında Ramazan D., olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza mahalline gelen yakınları ise R.D.'nin yerde yatan cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

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