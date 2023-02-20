İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de trafik kazası; 1 ölü

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen şahıs bir tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen şahıs bir tırın altında kalarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; saat 14.00 sıralarında Gömeç'in Karaağaç Mahallesi'nde kırmızı ışıkta duran Ahmet Yalçınkaya yönetimindeki 28 ACF 854 plakalı bir tır, yeşil ışık yandığında hareket etti. Tam o sırada yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 65 yaşındaki Musa Alan isimli vatandaş tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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