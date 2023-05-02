Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kalkım Edremit Çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şeyhamit Altıntop'a E.K. yönetimindeki 48 LM 250 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine 112 acil servis ambulansları ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk muayenede Altıntop'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil ise şarampole düşmüş olarak bulundu. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola sevk edildi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesi sonrasında cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Şeyhamit Altıntop'un AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı üyesi olduğu ve son günlerde seçim çalışmalarına yoğun bir katılım gösterdiği öğrenildi.