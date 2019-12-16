İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralı olarak sıkıştıkları araçtan itfaiye tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralı olarak sıkıştıkları araçtan itfaiye tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kavlaklar Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 10 KU 576 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Zeytin ağaçlarına vuran araçta bulunan Nihat Çoban ve Ramazan Üstün çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye 112 sağlık ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği Altınoluk Müfrezesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan 2 yaralı yapılan çalışma sonrasında kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Edremit'teki hastanelere sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.