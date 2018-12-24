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Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Balıkesir merkezde 2. Sanayi kapısında gece yarısından sonra meydana kazada 10 EF 450 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik kulübesine çarparak durdu. Kaza sonucu araçta bulunan Münacettin Göker, Cemile Göker, Bahriye Çırak ve ismi belirlemeyen kişi İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak, 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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