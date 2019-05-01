Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir-İzmir çevre yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. İsa Kükmen idaresindeki 10 AR 306 plakalı araç çevre yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yol kenarında bulunan bankete çarparak duran aracın sürücüsü İsa Kükmen kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Rukiye Taş, Taha Kepenek, Fatma Kükmen ve Sıla Kükmen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığına ait Karesi Grup Amirliğinden gelen ekip tarafında araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Çevre yolunda meydana gelen kaza sonrası itfaiye ekipleri çevre yolunda temizlik yaptı.