Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Edremit istikametinden gelen M.K. yönetimindeki 10 ATC 600 plakalı araç, Mıhlı mevkiinde kavşaktan dönüş yaparken Çanakkale istikametinden gelen A.Y. yönetimindeki 35 KKD 15 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan A.Y., M.Z. ile M.K. ve H.F. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile en yakın sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.