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Balıkesir'de trafik kazası

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Ömerköy mevkiinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Ömerköy mevkiinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


İstanbul-İzmir otoyolunda İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan 34 SLF 45 plakalı otomobil sürücüsü F.D. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi Susurluk İtfaiye Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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