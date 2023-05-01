Balıkesir'de trafik kazası

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Ömerköy mevkiinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir otoyolunda İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan 34 SLF 45 plakalı otomobil sürücüsü F.D. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi Susurluk İtfaiye Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.