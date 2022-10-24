Balıkesir'de trafik kazası bir ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Güre Mahallesi SSK Kampı Yol kavşağında 10 RR 101 plakalı araç ile 34 ZV 3937 plakalı araç çarpıştı. Kazada 34 ZE 3937 sürücüsü Nazım Ceylan hayatını kaybetti. Kazada 10 RR 101 plakalı otomobilin sürücüsü N.K. yaralandı. Yaralı N.K. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Konuyla ilgili Jandarma Trafik Timleri soruşturma başlattı.