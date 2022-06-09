Balıkesir'de trafoda yangın çıktı, ilçe elektriksiz kaldı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine elektrik sağlayan ana trafo hattında çıkan yangın nedeniyle ilçede elektrikler kesildi.

Edinilen bilgiye göre, TEİAŞ'a ait elektrik sağlayan ana trafoda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İlçede ise elektrik kesintisi yaşandı. Yangının henüz neden çıktığı belirlenmezken, yaşanan bir arıza sebebiyle çıktığı iddia edildi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan ve Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut olay yerine gelerek hem çalışmaları yerinde izledi hem de yangının çıkış nedeniyle alakalı olarak bilgi aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor. İlçeye ise ne zaman elektrik verileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.