Balıkesir'de traktör ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde buğday yüklü traktör kamyon ile çarpıştı, traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Buğday yüklü 10 AFK 941 plakalı traktör Doğanpınar kırsal mahallesine dönmek için manevra yaptığı esnasında 10 PY 862 plakalı kamyon ile çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, Bandırma istikametinden, Çanakkale istikametine gitmekte olan buğday yüklü traktör, Doğanpınar kırsal mahallesi'ne dönmeye çalışırken o esnada 10 PY 862 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışma sırasında refüje savrulan traktörün şoförü Ali Aça (56) yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki edilerek tedavi altına alındı. Yola dökülen buğdayların temizlenmesinden sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.