Balıkesir'de Türk Müziği rüzgârı esiyor

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezleri tarafından hazırlanan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" Türk Müziği Konserleri dinleyicileriyle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesiyle, Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması, Türkiye'nin her yerinde yaşatılması ve sevdirilmesi isteniyor. Projenin hayata geçirilmesinin ardından 81 ildeki Halk Eğitimi Merkezlerinde konservatuvar mezunu öğreticiler yönetiminde, her yaş ve meslek grubu katılımcılarıyla Türk müziği koroları kuruldu. Proje ile oluşturulan korolar, 2022 yılı Ekim ayından başlayarak hazırlanan programla tüm ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüler. Türk müziğinin seçkin eserlerini öğrenen 20 ilçemizden 612 kursiyer, koro halinde şarkı söylemenin ve müzikle iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.

Türk müziğine ilgi duyan, eserleri seslendirmek isteyen 15 yaş üzeri herkesi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi, Balıkesir'de ocak ayı konserleriyle izleyicisiyle buluştu. Proje dahilinde oluşturulan korolar, uzun süren çalışmaların ardından ilçelerde verdikleri konserlerle büyük beğeni topladı.

"Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Türk müziğinin yaygınlaşması için ilimizdeki tüm halk eğitimi merkezlerinde, Türk müziği enstrümanları eğitimi kursları ve Türk müziği koro çalışmaları başarıyla devam ediyor. Büyük bir kültürel birikimin eseri olan Türk müziğimizi geleceğe taşıma gayesiyle Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi öz değerlerimizi ve kültürümüzü yansıtarak Türk müziğimizin eşsiz nağmelerini, geniş kitlelerle buluşturuyor ve beğenileri henüz gelişmekte olan evlatlarımıza Türk müziğimizin tanıtılmasına vesile oluyor. İlimiz genelindeki Türk Sanat Müziği korolarındaki koristlerimizi, koro şeflerimizi, yöneticilerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerine yer verdi.