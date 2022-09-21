Balıkesir'de üniversitelerde eğitim 26 Eylül'de başlıyor

Balıkesir'de bulunan Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitim öğretim yılı 26 Eylül 2022 Pazartesi günü başlıyor. İl Merkezi, Bandırma ve diğer İlçelerde bulunan fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görecek olan öğrencilerin güvenli, huzurlu ve eğitim için elverişli koşullarda bulunabilmeleri için Valilik koordinasyonunda hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

Üniversiteler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmaların önemli bölümü tamamlandı. Öncelikle öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak, ayrıca barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı önlemler alındı. Üniversitelerimize yeni yerleşen ve ilk defa Balıkesir'e gelecek olanlar başta olmak üzere öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması konusunda gerekli planlamalar yapıldı.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İl Merkezi ve Bandırma İlçesinde yedi ayrı noktada stantlar oluşturularak öğrencilere bilgilendirme yapılmakta, ulaşım, barınma, eğitim gibi temel konularda destek sağlanmaktadır. Uzman personelimizin görev yaptığı stantlar otogarlar, üniversite yerleşkeleri ve şehrin merkezi yerlerinde kesintisiz olarak hizmet verecek.

Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Açık Kapı Birimleri de hafta sonları dahil kesintisiz olarak üniversite öğrencileri ve velilere yardımcı olmak amacıyla çalışmaya başlandı. Açık Kapı Birimlerine gelen veya iletişim kuran tüm öğrenciler için konaklama ve ulaşım konusunda bilgilendirme yapılacak ve destek sağlanacak. Balıkesir genelinde bulunan bütün kamu misafirhaneleri tüm kapasiteleri ile öğrencilerin geçici süreyle konaklamaları için tahsis edildi. Bunun yanı sıra özellikle Bandırma ve İl Merkezindeki Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtların kapasiteleri arttırılmış, bakanlığa bağlı özel yurt ve pansiyonların kapasitelerinde de ayrıca artışa gidilmiştir. İl genelinde yüzde 30 civarında konaklama kapasitesi artışı sağlandı. Yeni öğrenci yurtlarının yapımı devam ederken ihale ve proje çalışması aşamasındaki yurt yapımı süreçleri de başarılı şekilde devam ediyor. Alınan bu tedbirlerle özellikle ilk defa Üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin barınma ve geçici konaklama ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Üniversite öğrencilerinin en güvenli ve sağlıklı koşullarda öğrenim görmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar Valilik tarafından yakından takip edilmektedir"