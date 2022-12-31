Balıkesir'de üniversiteli gençler sincaplara yuva yaptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Bankacılık ve Finans Bölümü 3.Sınıf öğrencileri Takım Çalışması dersinde sincaplara yuva yaptı. Dekan Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban'ın öncülüğünde başlatılan “BUBFA Sincaplara yuva oluyor” projesini hayata geçiren öğrenciler sincaplar için çam ağaçlarına yuvalar astı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü 3.sınıftan Kerim Ercan, Kemal Can İnan, Kerem Kalkan, Okan Sarı ve Recep Aktaş'ın hazırladığı “BUBFA sincaplara yuva oluyor” projesi hayata geçti. Ören Mahallesindeki çamlara yaklaşık 50 adet yuva asan öğrencilere Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt v e ilçe esnafı da destek oldu. Üniversiteli gençlere yardımcı olan Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, “ BUFA öğrencilerinin projesini bizde Ören Mahallesi muhtarlığı olarak destekliyoruz. Yaşamda yalnız değiliz. Minik dostlarımız kuşlara ve sincaplara yönelik onlara yaşam alanı oluşturacak güzel bir proje. Arkadaşlarımız sağ olsunlar. Güzel bir şey hazırlamışlar. Bizler de destek verdik. Bu gibi projeleri destekliyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz” dedi. Kerim Ercan da, “ Takım çalışması dersi çerçevesinde dekanımız Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın önderliğinde “ BUBFA sincapları kurtarıyor” projemizde sonlara yaklaşmış bulunmaktayız. Buradaki minik dostlarımıza yuva hazırlıyoruz. Yaklaşık 50 tane yuvayı çam ağaçlarına astık. 5 arkadaşımızla birlikte bu güzel projeyi yapabildiğimiz için mutluyuz. Takım çalışması dersini açan dekanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Kemal Can İnan ise, “ Ben ve takım arkadaşları olarak 5 kişiyiz. Oğuzhan hocamın önderliğinde kurulan takım çalışması dersimizde bu projeyi hazırladık. Bu projede, Burhaniye esnafı bize çok yardımcı oldu. Dekanımız bize çok yardımcı oldu. Burhaniye halkı bize yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz” dedi. Projede görev alan öğrencileri kutlayan Dekan Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban da, “Sincaplar Ören'imiz için çok önemli. Sincaplar Ören ile bütünleşmiştir. Bu yuvalar sayesinde sincap popülasyonu artacaktır. Sincaplar yöreye olan ilgiyi de artırmaktadır. Projenin yörenin tanıtımına da katkı sağlayacağına inanıyorum. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.