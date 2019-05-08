Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

Operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarmaya gelen ihbarda Balıkesir il merkezinden Kepsut ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Kepsut ilçesi Hotaşlar Köprüsü mevkinde 10 plakalı Kepsut minibüsünde yolcu olarak bulunan M.A.A.'nın üzerinde yapılan aramada iki ayrı pakete sarılı 20 gram esrar maddesi, çantasında yapılan aramada gizlenmiş vaziyette 30 gram esrar maddesi olmak üzere toplam 50 gram esrar ele geçirildi. M.A.A.'nın esrarı götürdüğü M.E. isimli şüpheli Kepsut ilçesi minibüs garajında yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamların talimatı ile gözaltına alınarak, sorgulanmalarına devam edildiği öğrenildi.

Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde de hal ve hareketlerinden şüphelenilen G.P.'nin üzerinde arama yapıldı. Aramada 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan ihbar üzerine Karesi ilçesi Köteyli Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan M.D., M.A., İ.G. ve M.G.'nin üzerilerinde ve çantalarında arama yapıldı. Jandarma yapılan aramada İ.G.'nin çantasında 118 adet Lyrica hap ele geçirdi.

Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak M.A.A., M.E., G.P., M.D., M.A., İ.G. ve M.G. isimli şüpheliler hakkında başlatılan yasal işlemin devam ettiği öğrenildi.