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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Balıkesir il merkezinde Narkotik polisinin yaptığı operasyonda 1 şüpheli bin 346 adet uyuşturucu hap ve 2 adet ateşli silahla yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 16 Şubat tarihinde Balıkesir İl Merkezinde yapılan çalışmada, 1 şüpheli şahıs yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; bin 346 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet fişek ele geçirildi.

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