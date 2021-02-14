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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Bandırma, Edremit, Burhaniye, ve Bigadiç ilçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 13 şüpheli şahıs yakalandı Adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanırken, yakalanan diğer 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 915 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 29 gram esrar, 50 adet ecstasy hap, 9,48 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek ele geçirildi.

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