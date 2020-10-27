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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu; 18 şüpheli yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 10 ayrı operasyonda 18 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 10 ayrı operasyonda 18 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 10 ayrı çalışmada 18 şüpheli şahsı yakalanırken, olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 25,52 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3,53 gram metamfetamin maddesi, 57 adet sentetik ecza hap, 19,28 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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