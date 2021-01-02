İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 3 tutuklama

Balıkesir’de uyuşturucu taciri 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu taciri 4 kişiden 3'ü tutuklandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere karşı operasyon düzenledi. M.R.D., U.G, U.T. ve C.K. isimli kişilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 6 bin 843 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 2 şarjör ile 384 tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ile 3 adet kartuş, 4 adet cep telefonu ve 9 bin 850 lira ele geçirildi.


Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden U.T. isimli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, M.R.D., U.G. ve C.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.