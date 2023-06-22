Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri Altıeylül, Karesi, Gömeç, Havran ve Marmara ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda 33 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde, ateşli silah ve uyuşturucu satışından elde edilen TL ve yabancı para ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri Altıeylül, Karesi, Gömeç, Havran ve Marmara ilçelerinde yaptıkları 4 ayrı operasyon da 33 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda; 164 gram metamfetamin, 208 kök kenevir bitkisi, 31 gram kenevir tohumu, 34 gram kubar esrar, 11 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 3 adet fişek, 18 adet tabanca mermisi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı 2 adet bıçak, 2 adet hassas terazi, 2 adet çalıntı motosiklet ve 25 bin 350 TL, 80 euro, 150 dolar suçtan elde edilen para ele geçirildi.